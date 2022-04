Salzburg holt den Titel in der Eishockey-Liga

Red Bull Salzburg hat den ersten „Matchpuck“ verwertet und zum siebenten Mal in der Vereinsgeschichte die ICE-Eishockeyliga gewonnen. Der Grunddurchgangssieger setzte sich am Montagabend bei Fehervar mit 3:1 (1:1,1:0,1:0) durch und holte mit einem 4:0 in der „best of seven“-Finalserie gegen den ungarischen Club den ersten Titel seit sechs Jahren. Mit der Mindestanzahl von zwölf Siegen im Play-off gelang den Salzburgern außerdem die perfekte Postseason.

Das Kunststück eines „Play-off-Sweeps“ war zuvor nur den Vienna Capitals in der Saison 2016/17 gelungen. Nach dem Spiel durften die Mozartstädter um Head Coach Matt McIlvane erstmals seit dem Titelgewinn 2016 die 18,25 Kilogramm schwere „Karl Nedwed Trophy“ in die Höhe stemmen. Zuvor hatten Mike Dalhuisen (16.), Kapitän Thomas Raffl (33.) und T.J. Brennan (59.) mit einem Distanzschuss ins leere Tor für die „Bullen“ getroffen, für Fehervar war Balint Magosi (8.) erfolgreich.