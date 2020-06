Saisonstart für die Vienna Capitals

Gegen Slovan Bratislava starten die Vienna Capitals auswärts (Freitag, 18.00 Uhr) in die European-Trophy und damit in die neue Eishockeysaison. Weil die Wiener als Gastgeber im Finalturnier gesetzt sind, hat das Spiel gegen die Slowaken vor allem Testcharakter.



"Die Mannschaft ist aber heiß auf den ersten Kräftevergleich", betont Capitals-Coach Tommy Samuelsson. "Nach dem harten Training freuen sich alle auf das erste Spiel. Für uns ist wichtig, dass wir einige Sachen, die wir im Training geübt haben, umsetzen können."



Die Slowaken sind nicht unbedingt das, was man unter einem lockeren Aufbaugegner versteht. Weil Bratislava heuer erstmals in der starken russischen Kontinental Hockey League (KHL) mitspielen wird, wurde das Team verstärkt. Der Star der Mannschaft, Ex-NHL-Star Miroslav Satan, fehlt jedoch, weil er noch um einen besser dotierten Vertrag pokert.



Der Kader der Capitals ist ebenso noch nicht komplett. Jonathan Ferland weilt aus familiären Gründen in Kanada. Daniel Woger spürt noch die Nachwirkungen seiner Gehirnerschütterung, Rafael Rotter trainierte nach seiner Schulterverletzung erst am Donnerstag wieder auf dem Eis und Sven Klimbacher erlitt einen Wadenbeinbruch.



In der European Trophy, an der heuer insgesamt 32 Teams teilnehmen, geht es für die Caps um insgesamt 360.000 Euro Preisgeld.