Krach und Sieg im Finale Grande

FIS-Chef-Renndirektor Günter Hujara schüttelte bei seinem Abschiedsrennen ebenfalls den Kopf: "Wenn die Leute nicht mehr verstehen, um was es geht, dann ist das nicht produktiv. So machen wir uns lächerlich. Solche taktischen und strategischen Kurssetzungen schaden unserem Sport. Wenn wir als Jury so arbeiten würden, müssten wir nach Hause gehen."

Auch Ted Ligety schimpfte: "Da ist so ein dummer Wettkampf einiger Weltcup-Coaches am Laufen: wer setzt den lächerlichsten Kurs?", sagte der US-Amerikaner. Oftmals in der Kritik wegen seiner Kurssetzungen steht der Kroate Ante Kostelic, am Samstag machte sich ein slowenischer Coach im Damen-Slalom unbeliebt. "Ich bin noch nie so einen verrückten Kurs gefahren. Ein Wahnsinn, wie der gesteckt war. Man kann auch mit Gewalt den Skisport kaputt machen", hatte die Tirolerin Nicole Hosp gesagt.