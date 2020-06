Mit 24 Jahren am Zenit einer jungen Karriere

Medaillen in Gold und Silber hatte sie von den Winterspielen in Russland mit nach Hause gebracht, und nach dem Weltcup-Finale in Lenzerheide können sich Anna Fenninger und ihre Lebensgefährte Manuel Veith schon einmal den Kopf zerbrechen, wohin die neuesten Trophäen sollen – nach der großen Kristallkugel für den Gesamtweltcup holte sich die 24-jährige Adneterin im letzten Rennen der Saison mit dem Tagessieg im Riesenslalom auch noch die Disziplinwertung.

Es war die Krönung einer Saison, die zwar gut, aber nicht ideal begonnen hatte: Erst am 28. Dezember feierte die Salzburgerin beim Riesenslalom von Lienz den ersten Sieg, der nächste gelang dann im Super-G im russischen Rosa Chutor.

Ab diesem 15. Februar war die fesche Fenninger gefragter denn je: Ihr Engagement für den Cheetah Conservation Fund und ihr flammendes Plädoyer für den Schutz der Geparden vor der versammelten Ski-alpin-(Welt-)Presse bescherten der 24-Jährigen großflächige Auftritte in nordamerikanischen Medien. Und diese Goldene löste jenen Knoten, der die so früh und nicht minder oft vom Prädikat „Die neue Moser-Pröll“ belastete Salzburgerin mental blockiert hatte. Der zweite Platz in der Abfahrt von Crans-Montana und speziell die zwei Siege in den Riesenslaloms von Åre versetzten sie nun in die Lage, Nicole Hosps Erfolg von 2007 nachzufeiern: Damals hatte die Tirolerin als letzte Österreicherin Gesamt- und Riesenslalomweltcup gewonnen.