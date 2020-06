Für Skilanglauf-Olympiasiegerin Justyna Kowalczyk ist die Saison vorzeitig beendet. Sie werde aufgrund einer Haarrissfraktur im Fuß in diesem Winter nicht mehr antreten, gab die Polin am Donnerstag via Facebook bekannt. Trotz dieser Verletzung hatte die 31-Jährige in Sotschi Gold über zehn Kilometer gewonnen.