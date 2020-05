Sabres trennen sich von Coach Ruff

Schon den Großteil seiner aktiven Karriere hatte Ruff in Buffalo verbracht. 1999 führte er die Sabres als Chefcoach ins Stanley-Cup-Finale.

Vanek, der 2005 unter Ruff für die Sabres in der besten Eishockey-Liga der Welt debütiert hatte, war unter seinem Langzeitcoach zuletzt zum absoluten Führungsspieler avanciert. Trotz der aktuellen Hochform des 29-Jährigen setzte es für Buffalo zuletzt vier Niederlagen in fünf Spielen. Das 1:2 am Dienstag zu Hause gegen die Winnipeg Jets war Ruffs letztes von mehr als 1.000 Spielen an der Sabres-Bande.