Nach Olympia-Silber für Österreich: Snowboard-Star gab Rücktritt bekannt

Snowboarderin Sabine Payer (33) beendet ihre aktive Karriere. Die Kärntnerin ist Österreichs erfolgreichste Alpinboarderin, sie gewann 13 Weltcup-Einzelrennen, zwei kleine Team-Kristallkugeln und drei WM-Medaillen, ehe es heuer mit Platz zwei im Parallelriesentorlauf von Livigno mit Edelmetall bei Olympischen Spielen klappte. Payer gibt Rücktritt bekannt: „Etwas Wehmut dabei“ „Natürlich ist auch etwas Wehmut dabei, aber es ist nach 16 Saisonen im Weltcup der richtige Zeitpunkt und fühlt sich auch richtig an“, sagte Payer.

„Die Olympischen Spiele mit dem Gewinn der Silbermedaille waren ein unglaublich schönes Happy End und ein cooler Abschluss einer genialen Zeit, in der ich viel erleben durfte“, teilte Payer in der Verbandsaussendung mit. „Motivationsschub für nächste Generation“ Erfreut zeigte sie sich, dass der Parallelriesentorlauf im Olympia-Programm bleibt und es 2030 mit einem Mixed-Teambewerb eine zweite Medaillenentscheidung geben wird: „Das ist für die Sportart von existenzieller Bedeutung und zugleich ein enormer Motivationsschub für die nächste Generation“, meinte Payer, die sich in Zukunft weiterhin in die Nachwuchsarbeit am Stützpunkt Simonhöhe einbringen will.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/EXPA/ JOHANN GRODER Sabine Payer holte bei den Olympischen Spielen 2026 Silber