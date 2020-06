Russland Eishockey-Weltmeister

Sie hüpften wie kleine Kinder über die Eisfläche, sie warfen Schläger und Handschuhe in die Luft, sie lagen einander in den Armen. Die russischen Eishockey-Stars feierten den 6:2-Final­triumph gegen die Slowakei besonders emotional.



Obwohl Russland der logische Weltmeister dieses Turniers war. Kein anderes Team überzeugte in den vergangenen zwei Wochen so wie die Russen. Kein anderes Team hatte so hochkarätige Spieler im Kader. Und im Gegensatz zu vergangenen Turnieren ließen sich diese auch in ein taktisches Konzept pressen.



Zweimal Alexander Semin (10./16.), Alexander Pereschogin (27.), Alexej Tereschenko (34.), Pawel Datsjuk (44.) und Jewgeni Malkin (59.) schossen die Sbornaja zum 26. WM-Triumph. Für die Slowakei traf in der mit 13.300 Zuschauern ausverkauften Arena in Helsinki Zdeno Chara zur zwischenzeitlichen Führung und in Überzahl (2./50.). Zuvor hatte Tschechien ebenfalls in Helsinki das Spiel um Platz drei gegen Finnland mit 3:2 gewonnen.