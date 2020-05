Lindsey Vonn bangt um Olympia

Eigentlich wollte Lindsey Vonn in der nächsten Woche ihr Comeback geben. Die Bühne wäre perfekt gewesen: vor Heimpublikum in Beaver Creek auf der WM-Strecke von 2015. Die Vorfreude der Olympiasiegerin in der Abfahrt war Facebook und Twitter zu Folge groß.

Doch zehn Tage vor dem geplanten Weltcup-Wiedereinstieg nach dem Kreuz- und Innenbandriss bei der WM in Schladming kam alles anders: Vonn stürzte im Training und zog sich einen Teilabriss des vorderen Kreuzbandes zu – wieder ist das operierte rechte Knie betroffen. Aber nicht nur das Comeback in den USA, sondern auch der Start bei den Olympischen Spielen 2014 in Sotschi (7. bis 23. Februar) scheint nun in Gefahr.