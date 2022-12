Rodeln: ÖRV-Doppelsieg zum Auftakt des Naturbahn-Weltcups

Österreichs Naturbahnrodler haben zum Start der neuen Weltcupsaison einen Doppelsieg gefeiert. Der Tiroler Weltmeister Thomas Kammerlander gewann am Freitag das Männer-Rennen in Obdach/Steiermark mit 0,52 Sekunden Vorsprung auf den Steirer Michael Scheikl. Rang drei ging an den Südtiroler Florian Clara (+0,64 Sek.).