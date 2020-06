Gelungener österreichischer Saisonstart in Igls

Dafür, dass im Sommer mit den Linger-Brüdern und Nina Reithmayer Erfolgsgaranten und Leistungsträger der Vergangenheit ihre Karriere beendet haben, hinterließ das verjüngte österreichische Rodelteam beim Saisonstart in Igls einen starken Eindruck.

Im Herren-Einsitzer fuhr Wolfgang Kindl sein bestes Ergebnis auf der Hausbahn heraus und rodelte als Vierter nur knapp am Siegespodest vorbei. Eine gelungene Talentprobe lieferte in Igls David Gleirscher ab, der 20-Jährige kam bei seinem ersten Weltcupeinsatz gleich auf Rang acht, mit Reinhard Egger (10.) schaffte ein weiterer Österreicher den Sprung in die Top Ten.

Im erstmals durchgeführten Sprintbewerb, bei dem die Zeitnehmung erst nach einigen Kurven beginnt, bewiesen Peter Penz und Georg Fischler abermals ihre Frühform: Nach dem dritten Rang im regulären Doppelsitzerbewerb am Samstag beendeten die beiden Tiroler die Sprintpremiere auf dem zweiten Rang.