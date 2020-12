Riesenslalom in Courchevel: Vlhova führt, Brunner auf Platz fünf

Nach 360 Punkten in den ersten vier Weltcuprennen dieses Winters ist Petra Vlhova in Courchevel auf dem besten Weg, weitere 100 Punkte auf ihr Konto zu buchen: Die 25-jährige Slowakin ist im Schneetreiben von Savoyen mit Startnummer 1 die Nummer 1 der Ergebnisliste nach dem ersten Lauf, 49 Hundertstelsekunden legte die Riesenslalom-Weltmeisterin zwischen sich und die erste Verfolgerin, die Italienerin Marta Bassino. "Es war nicht perfekt, aber es war ein guter Lauf", sagte Vlhova. "Aber einfach wird es im zweiten Lauf nicht bei diesen Witterunsgbedingungen."

65 Hundertstelsekunden Rückstand kassierte Mikaela Shiffrin. Die erfolgreichste Alpine der Gegenwart ist nach wie vor von Rückenproblemen gehandicapt, die sie ja schon beim Saisonstart in Sölden zur Passive gezwungen hatten. Hinzu kommt der noch immer große Trainingsrückstand. Hinter der drittplatzierten Amerikanerin zeigte die Schwedin Sara Hector, dass mit ihr auch heuer zu rechnen ist (+0,74), und als Fünfte lieferte Stephanie Brunner im erst zweiten Rennen nach ihren beiden Kreuzbandrissen eine starke Leistung.

Selbstbewusste Tirolerin

Als wäre sie nicht zwei Jahre weg gewesen, so präsentierte sich die Tirolerin. "Ich habe versucht, bei jedem Tor Gas zu geben, auch wenn es mir nicht immer ganz gelungen ist", sagte Brunner, die ihr Selbstbewusstsein wieder gefunden hat. "Von der Sicht her geht es sehr gut, auch wenn es im Fernsehen nicht so wirkt, man muss sich halt überwinden." Ebenfalls ein Baustein zum Erfolg: Die 26-Jährige setzte in Courchevel auf andere Skier und andere Bindungsplatten als noch beim Saisonstart in Sölden.

Überwunden hat sich auch Katharina Liensberger. Die letzte Österreicherin, die es in einem Riesenslalom aufs Podest geschafft hat (Dritte im Lienz vor knapp einem Jahr), reihte sich mit 1,35 Sekunden Rückstand auf dem siebenten Platz ein. Als Zehnte folgte Katharina Truppe (+1,80), damit komplettierte die Kärntnerin ein höchst erfreuliches Zwischenergebnis für die zuletzt so gebeutelten Riesenslalom-Damen in Rot-Weiß-Rot.