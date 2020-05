Rekord für Tora Berger

Die Weißrussin Darja Domratschewa hat am Schlusstag der Biathlon-Weltmeisterschaften den Massenstart-Bewerb gewonnen und der zweitplatzierten Tora Berger in ihrem letzten WM-Rennen das historische fünfte Gold in Nove Mesto verweigert. Domratschewa setzte sich am Sonntag 8,7 Sekunden vor der norwegischen Titelverteidigerin durch, die wie sie zwei Strafrunden verzeichnet hatte.

Berger und die polnische Überraschungsdritte Monika Hojnisz (27,6/1 Strafrunde) profitierten in der mit 27.000 Zuschauern neuerlich ausverkauften Vysocina-Arena beim letzten Schießen von drei Fehlern der bis dahin zweitplatzierten Deutschen Miriam Gössner (6.).

Die 31-jährige Norwegerin hatte zuvor in der Verfolgung, im Einzel, mit der Staffel und im Mixed-Bewerb triumphiert und zudem Silber im Sprint geholt. Mit ihrer sechsten Medaille im sechsten WM-Bewerb stellte sie eine neue alleinige Bestmarke auf. Fünf hatte bisher neben ihr nur Magdalena Neuner 2011 in Chanty-Mansijsk gesammelt.