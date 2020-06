Rekord beim Eishockey

Das 2. Winter Game hat der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) einen europäischen Zuschauerrekord bei Ligaspielen beschert. Zum 206. rheinischen Derby zwischen der Düsseldorfer EG und den Kölner Haien strömten am Samstag 51.125 Zuschauer ins Düsseldorfer Fußball-Stadion.

Damit wurde die bisherige Bestmarke von 50.000 Besuchern übertroffen, die beim ersten „Winter Game“ am 5. Jänner 2013 in Nürnberg dabei waren. In Österreich steht der Rekord seit dem Freiluftspiel im Klagenfurter Wörtherseestadion zwischen dem KAC und dem VSV am 9. Jänner 2010 bei 30.500 Zuschauern. Zum zweiten „Winter Classic“ in Klagenfurt am 3. Jänner des heurigen Jahres waren 29.700 Zuschauer gekommen.

Den Weltrekord hält die NHL mit dem Winter Classic am 1. Jänner 2014 zwischen den Detroit Red Wings und den Toronto Maple Leafs, als 105.591 Zuschauer im Michigan Stadium von Ann Arbor dabei waren.