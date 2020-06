Die Salzburgerin Regina Rathgeb hat den Aufstieg in das Finale im Slopestyle der Ski-Freestyler bei den Weltmeisterschaften am Kreischberg klar verpasst. Die 19-Jährige landete am Dienstag in der Qualifikation nach zwei verpatzten Läufen mit 18,18 Punkten an der 14. und vorletzten Stelle. Nur die Top-Sechs kamen weiter.