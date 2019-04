Regierungsspitze empfing ÖSV-Stars um Marcel Hirscher

Österreichs Medaillengewinner im Wintersport sind am Mittwoch von der Regierungsspitze geehrt worden. Bundeskanzler Sebastian Kurz und der für Sport zuständige Vizekanzler Heinz-Christian Strache bedankten sich bei den Athleten für die beeindruckenden Leistungen, für die laut Kurz "tolle Visitenkarte Österreichs im Ausland".

29 Medaillen- und alle Kugel-Gewinner aus den ÖSV-Sparten waren im Bundeskanzleramt geladen. ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel bedankte sich "herzlich" für die Einladung und brachte als Gastgeschenk Siegertrophäen der Nordischen Ski-WM in Seefeld mit. Sportminister Strache erinnerte in seiner Rede auch an alle verletzten Athleten und würdigte die Leistungen der Parasportler.