Ramberger fährt um WM-Medaille

Das muss wohl Liebe sein: Zwei Mal eine Hand gebrochen; einmal Kreuz- und Seitenband gerissen und dazu einen Meniskusschaden; einmal die Schulter angebrochen; einmal die Wirbelsäule geprellt; zwei schwere Gehirnerschütterungen – und trotzdem kann die junge Dame aus Klosterneuburg nicht vom Brett lassen.

Maria Ramberger, 26 und als Flachländerin nicht der Prototyp des Snowboard-Asses, fährt trotzdem am Samstag bei der WM im ostkanadischen Stoneham um Medaillen im Cross-Bewerb, am Donnerstag geht es zunächst in die Qualifikation.

Wobei das mit der Herkunft aus Ostösterreich so eine Sache ist: Auch Teamkollegin Julia Dujmovits (ab Freitag in den Parallelbewerben engagiert) ist nicht in den Hochalpen, sondern in Sulz im Burgenland daheim. Das muss kein Hindernis sein, "bei uns gibt’s auch einen Hügel zwischen den Weinbergen, wo man runterrutschen kann", sagt Ramberger.