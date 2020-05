Raffl verlor mit Philadelphia Flyers

Die Philadelphia Flyers und ihr Kärntner Stürmer Michael Raffl sind mit einer Niederlage in die neue Saison der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL gestartet. Die Flyers mussten sich am Mittwoch bei den Boston Bruins mit 1:2 geschlagen geben. Chris Kelly entschied mit seinem Treffer in der 59. Minute die Partie für die Heimischen, die als das stärkste Team im NHL-Osten eingestuft werden.

Die Flyers sind damit schon seit drei Jahre im TD Garden von Boston sieglos, in der vergangenen Saison entschieden die Bruins alle drei Duelle für sich. Am Mittwoch ging Boston durch Reilly Smith im Powerplay in Führung (11.), Sean Couturier gelang in der 45. Minute der Ausgleich, ehe Kelly 1:51 Minuten vor Schluss nach einem Abpraller der Siegestreffer gelang.

Raffl kam in der dritten Sturmlinie mit den beiden Routiniers Vincent Lecavalier und R.J. Umberger zum Einsatz und erhielt 12:16 Minuten Eiszeit. Für die Flyers geht es ohne Pause weiter, am Donnerstag sind die New Jersey Devils mit Altstar Jaromir Jagr zu Gast in Philadelphia.