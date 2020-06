Raffl-Tor bei Sieg der Flyers gegen Washington

Der österreichische Eishockey-Stürmer Michael Raffl hat am Mittwoch seinen achten Treffer in der National Hockey League ( NHL) erzielt. Der Villacher traf beim 6:4-Heimsieg der Philadelphia Flyers gegen die Washington Capitals in der 32. Minute zum 4:0. Noch ohne den wenige Stunden davor verpflichteten Thomas Vanek gewannen die Montreal Canadiens bei den Anaheim Ducks mit 4:3 nach Penaltyschießen.

Die Philadelphia Flyers mussten trotz einer 4:0-Führung noch zittern. Die Capitals, die in den ersten zwei Dritteln nur acht Torschüsse schafften, kamen auch dank des 44. Saisontreffers von Alexander Owetschkin noch auf 4:5 heran, ehe Steve Downie mit einem Treffer ins leere Tor den Flyers-Sieg fixierte. Philadelphia festigte mit dem dritten Sieg in Serie Platz sechs in der Eastern Conference.

NHL-Ergebnisse von Mittwoch: Philadelphia Flyers (1 Tor Raffl) - Washington Capitals 6:4, Anaheim Ducks - Montreal Canadiens (noch ohne Vanek) 3:4 n.P., New York Rangers - Toronto Maple Leafs 2:3 n.V., Calgary Flames - Ottawa Senators 4:1.