Raffl erleidet in seinem 500. Spiel mit Philadelphia ein Debakel

So hat sich Michael Raffl seinen Meilenstein in der National Hockey League sicher nicht vorgestellt. Das Team des Villachers, das mit Titelambitionen in die Saison ging, musste sich in der Nacht auf Donnerstag den Buffalo Sabres mit 1:6 geschlagen geben. Buffalo hatte sich nach dem katastrophalen Saisonstart kürzlich von Trainer Ralph Krueger getrennt und ist mit nur 19 Punkten aus 35 Partien immer noch die abgeschlagen schlechteste Mannschaft in der NHL. Die Sabres hatten zuletzt am 23. Februar gewonnen und danach 18 Spiele en suite verloren. Das war der längste NHL-Negativlauf seit Einführung des Penaltyschießens im Jahr 2005.

Der 32-jährige Raffl konnte in seinen 500 Spielen im Grunddurchgang (über acht Saisonen) 16 Scorerpunkte verbuchen (81 Tore, 79 Assists).