Raffl beeindruckt Flyers beim 1. Training

Wenn es eine Definition für die Phrase "einen guten ersten Eindruck hinterlassen" geben müsste, dann käme Michael Raffls erster Auftritt im NHL-Trainingscamp der Philadelphia Flyers dieser wohl sehr nahe. Der Villacher beeindruckte am ersten Trainingstag sogar derart, dass der erste Eintrag der neuen Saison des offiziellen Blogs "Flyers Inside Out" hauptsächlich dem 24-jährigen Flügelspieler gewidmet ist.

Raffl durfte das Training in einer Linie mit dem von Tampa Bay verpflichteten Altmeister Vinny Lecavalier und Wayne Simmonds bestreiten, was durchaus als Indiz dafür zu sehen ist, dass der Österreicher den Flyers schon jetzt eine Verstärkung sein könnte.

"Unsere Leute haben seine Leistungen in der schwedischen Liga gemocht", so General Manager Paul Holmgren, der letztlich keine Sekunde über eine Verpflichtung Raffls nachdenken musste, zumal dieser auch bei der WM den Hockey-Direktor Chris Pryor überzeugen konnte. Dass der Vertrag des Villachers nur das festgesetzte Gehaltsminimum in Anspruch nimmt und vorerst auf ein Jahr befristet ist, erleichterte die Entscheidung zusätzlich.