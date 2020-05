Prommegger und Karl kämpfen mit der Fitness

Andreas Prommegger reiste nach der WM in Kanada mit einer Grippe nach Slowenien an. „Ich habe sogar überlegt, das Rennen in Rogla auszulassen“, sagte Prommegger, der in der Weltcup-Gesamtwertung nach drei Saisonrennen mit 2160 Punkten knapp vor dem Südtiroler Roland Fischnaller (2100) führt.

Bei den Damen sorgt Julia Dujmovits für die zweite Premiere innerhalb weniger Tage. Nachdem die 25-jährige Burgenländerin in Stoneham als PGS-Zweite ihre erste Wintermedaille geholt hatte, fährt sie nun in Rogla erstmals im Gelben Trikot der Weltcup-Führenden.