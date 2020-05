Premierensieg für Schlierenzauer

Die Zugvögel ziehen zu jeder Jahreszeit, auch bei sommerlichen Bedingungen fliegen die Fans auf die österreichischen Adler. Der Sommer-Grand-Prix in Hinzenbach bei Eferding lockte am Samstag 10.000 Fans an.



Am Kräfteverhältnis im Skispringen hat sich in den vergangenen Monaten nichts geändert, die Österreicher haben weiter die Lufthoheit.



Auf der Normalschanze in Hinzenbach war es Gregor Schlierenzauer, der mit Sprüngen auf 93 und 92 Meter die Konkurrenz überflügelte. "Was gibt es Schöneres, als beim Heim-Grand-Prix zu gewinnen", sagte der zufriedene Tiroler über seinen ersten Sieg in diesem Sommer.