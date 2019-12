Premiere für Liensberger: Erstes RTL-Podest bei Shiffrin-Sieg

Liensberger verbesserte sich im zweiten Lauf noch um vier Positionen. "Das fühlt sich großartig an, der dritte Platz beim Heimrennen bedeutet mir unglaublich viel", jubelte die Vorarlbergerin über ihren zweiten Podestplatz nach Rang drei im Flachau-Slalom in der Vorsaison. Am Sonntag findet in Lienz ein Slalom statt. Shiffrin ist nach Siegen in den bisherigen beiden Torläufen der Saison einmal mehr die Topfavoritin.