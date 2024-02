Nun ist es fix: Eine stolze Serie der Vienna Capitals geht zu Ende

Nun ist es also traurige Gewissheit: Durch eine 0:3-Niederlage bei Ljubljana steht fest, dass die stolze 19 Spielzeiten überdauernde Play-off-Serie der spusu Vienna Capitals zu Ende geht.

Die Wiener haben durch die Niederlage keine Chance mehr auf die Pre-Playoffs. Nach zwei torlosen Dritteln, in denen die Capitals über weite Strecken den Ton angaben, brachte Ziga Pance die Hausherren im Powerplay glücklich in Führung (53.). Im Anschluss ging Caps-Torhüter Stefan Stéen für einen weiteren Angreifer vom Eis. Jaka Sodja traf daraufhin ins leere Tor (54.). Den Endstand stellte Nik Simsic mit einem weiteren Treffer ins leere Tor her (60.).

KAC wieder in der Champions Hockey League

Im Spitzenspiel besiegte der KAC Fehervar mit 5:2 und qualifizierte sich zum fünften Mal in Folge für die Champions Hockey League.