Positive Schwindel-Gefühle: Zwei Österreicher im Super-G Favorit

Auf Mitleid und Mithilfe der befreundeten Südtiroler Rennfahrerkollegen kann die ahnungslose Konkurrenz derweil nicht zählen. Dominik Paris, der Super-G-Weltmeister von 2019, wird einen Teufel tun, die starken Österreicher in die Geheimnisse der Piste einzuweihen. Und auch Christof Innerhofer, der Super-G-Weltmeister von 2011, ist wohl keine brauchbare Informationsquelle. „Der Paris will nichts sagen, der Innerhofer redet so viel. Das hat keinen Sinn“, meint denn auch Matthias Mayer.

Andererseits zeichnen gerade Vincent Kriechmayr und Matthias Mayer im Moment jene zwei Eigenschaften aus, die im Super-G gefragt sind: Intuition und Selbstvertrauen. Kriechmayr kann sich in diesem Winter darauf verlassen, dass er im Super-G instinktiv die richtigen Entscheidungen trifft – das beweisen nicht zuletzt die beiden Siege in Kitzbühel und in Garmisch sowie die souveräne Führung im Disziplinweltcup. „Sicher bin ich der Favorit, wenn ich die letzten beiden Rennen gewonnen habe. Aber andere sind auch gerade in Form.“