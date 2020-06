Platz drei für Hayböck in Engelberg

Im vorletzten Bewerb der Skispringer vor der am 27.12. beginnenden Vierschanzen-Tournee hat Michael Hayböck am Samstag nur hauchdünn seinen ersten Weltcup-Sieg verpasst. Der 23-jährige Oberösterreicher musste seine Führung nach dem ersten Durchgang noch abgeben und landete letztlich ex aequo mit Jernej Damjan (Slo) auf dem dritten Rang. Der Sieg ging hauchdünn an den Deutschen Richard Freitag.

Für Hayböck war es der dritte Podestplatz in dieser Saison, zum dritten Mal nach den beiden Lillehammer-Konkurrenzen wurde es Rang drei. Der erste Weltcupsieg scheint für den gebürtigen Linzer, der äußerst konstant springt und in allen acht bisherigen Bewerben in den Top 9 landete, aber nur noch eine Frage der Zeit. Vielleicht gelingt ihm der Coup am Sonntag (14.15 Uhr) bei der Generalprobe für den ersten Saisonhöhepunkt, der Tournee.

Seinen ersten Saisonsieg feierte, ebenfalls rechtzeitig vor dem Tournee-Auftakt in Oberstdorf, der Deutsche Richard Freitag. Lediglich 0,6 Zähler vor dem Tschechen Roman Koudelka. Freitag war nach einem überstandenen grippalen Infekt erst in Engelberg wieder ins Aufgebot gerückt.