Pinkelnigs Podestserie im Skispringen gerissen

Die Podestserie von Eva Pinkelnig im Frauen-Skisprung-Weltcup ist am Samstag in Hinterzarten gerissen. Die Vorarlbergerin landete beim souveränen Erfolg der Deutschen Katharina Althaus an der 13. Stelle und erreichte damit erstmals nach zuletzt acht Stockerlplätzen in Folge keine Top-drei-Platzierung. Im 14. Bewerb dieses Winters schaffte es die fünffache Saisonsiegerin Pinkelnig erst zum zweiten Mal nicht aufs Podium. Beste Österreicherin wurde Chiara Kreuzer als Sechste.