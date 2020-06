Kundratitz und Gasser im WM-Finale

Nicht ganz so erfolgreich lief es für die Österreicher beim Doppel-Buckelpistebewerb. Wie schon im Einzelbewerb sind am Montag auch in der Qualifikation für den Doppelbewerb alle heimischen Athleten bereits ausgeschieden. Beste war wie am Vortag die Salzburgerin Melanie Meilinger, sie kam auf Rang 30. Katharina Ramsauer wurde unter 35 Teilnehmerinnen 32. Bei den Herren landete Thomas Aigner an der 38. Stelle. Nina Kern und Karin Hackl kamen nicht ins Ziel. Sascha Posch war wegen einer im Training erlittenen leichten Verletzung nicht am Start.