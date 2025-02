Minus: Austragungsort

Ursprünglich hätte die Medaillenjagd in China stattfinden sollen, doch die Veranstalter zogen sich zurück. Als Notlösung wurde im Oktober entschieden, die WM nach Maribor zu vergeben.

Trotz der fragwürdigen Bedingungen gab die FIS bei der Schneekontrolle am 20. Jänner grünes Licht für die Wettbewerbe – an einem Ort, an dem seit Wochen Plusgrade herrschen und das Skigebiet gerade einmal auf 328 Metern Seehöhe liegt. Kein Wunder also, dass das ohnehin schmale weiße Band von Tag zu Tag dünner wurde.

Die Konsequenz: Abfahrten, Super-Gs und Kombinationen mussten aufgrund von Schneemangel ersatzlos gestrichen werden.