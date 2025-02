WM-Gold für Aigner-Schwestern: Veronika holte Titel im Para-Riesentorlauf

Die Niederösterreicherin Veronika Aigner und die Kärntnerin Elina Stary haben am Samstag im Riesentorlauf der Para-Ski-WM in Maribor ( Slowenien) bei den sehbehinderten Frauen Gold bzw. Bronze für Österreich geholt. Sie sind damit die ersten Medaillengewinnerinnen einer Veranstaltung, die bisher von einer Absagenflut und herber Kritik begleitet war.

Am Dienstag verteidigt die 21-jährige Niederösterreicherin in Maribor ihr Gold im Slalom. Bei den Männern stehen der Riesentorlauf am Sonntag, der Slalom am Montag am Programm.

Stolze Landeshauptfrau

Die Leistung der NÖ Para-Sportlerin des Jahres 2024 beeindruckte auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, die herzliche Glückwünsche übermittelte. Aigner setzte sich mit ihrem Guide Schwester Elisabeth mit einem Vorsprung von fast vier Sekunden vor der Italienerin Chiara Mazzel durch.