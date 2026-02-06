Wintersport

Zeitreise in Bormio: Wie ÖSV-Legende Raich fünf WM-Medaillen gewann

Benjamin Raich mit seinen Medaillen von der WM 2005 in Bormio
Benjamin Raich startete bei der Ski-WM 2005 in Bormio in fünf Rennen und holte fünf Medaillen. Der Pitztaler erinnert sich.
Von Christoph Geiler
06.02.26, 13:30

Ein Wort genügt und Benjamin Raich beginnt unweigerlich zu strahlen. Sobald von Bormio die Rede ist, dann überkommen den Ski-Star Glücksgefühle und er unternimmt eine emotionale Zeitreise ins Jahr 2005.

Als Benjamin Raich bei der Ski-WM in Bormio Ski-Geschichte schrieb: Mit fünf Medaillen bei fünf Starts.

Benjamin Raich erinnert sich an seine glänzende Bormio-WM 2005



Der Pitztaler war damit der erfolgreiche Teilnehmer dieser WM auf der berühmten Stelvio, auf der bei diesen Olympischen Winterspielen die Herren um die Medaillen kämpfen.

Benjamin Raich erinnert sich gerne zurück an seine Erfolgsgeschichte. 

Wie er in der Vorbereitung mit seinem Konditions-Trainer Gerhard Außerlechner eine Woche lang nichts trainierte, um die Akkus perfekt aufzuladen.

Eigenes Appartment

Wie er sich während der WM an der Mittelstation der Stelvio ein Appartment mietete, um möglichst wenig Kräfte zu vergeuden. "Da habe ich gekocht und bin zur Ruhe gekommen, das war ein entscheidendes Puzzleteil".

Und wie er mit der großen Anspannung vor dem ersten Bewerb, dem Super-G, umging.

Benjamin Raich startete in Bormio in fünf Bewerben

Im Super-G startete Benjamin Raich, der damals der WC-Gruppe-4 mit Hermann Maier und Michael Walchhofer angehörte, mit dem dritten Platz seinen Erfolgslauf, der bis zum Schluss der WM nicht mehr aufhören sollte.

Ist die olympische Idee nur noch eine Floskel?

"Vor dem ersten Rennen ist der Druck immer groß. Aber ich habe unter Druck eigentlich immer ein bisschen besser funktioniert", erzählt der 47-Jährige. "Und wenn man dann gut reinstartet, dann geht vieles leichter. Das wünscht man sich: In einen Flow zu kommen."

Auf Bronze im Super-G folgten Gold in der Kombination, Silber im Riesentorlauf und Silber mit dem Team. Zum krönenden Abschluss gab es dann auch noch Gold im Slalom. "Ich habe den Fokus hochhalten können."

Benjamin Raich bei einer Medaillenfeier

Die WM in Bormio war jedenfalls richtungsweisend für weitere Erfolge. "Bormio war entscheidend und wichtig für Olympia. Weil ich gesehen habe, dass ich es in allen Disziplinen zeigen kann." 

Ein Jahr später gewann Benjamin Raich bei den Winterspielen in Turin Gold im Slalom und im Riesentorlauf.

Kommentare