Zeitreise in Bormio: Wie ÖSV-Legende Raich fünf WM-Medaillen gewann

Ein Wort genügt und Benjamin Raich beginnt unweigerlich zu strahlen. Sobald von Bormio die Rede ist, dann überkommen den Ski-Star Glücksgefühle und er unternimmt eine emotionale Zeitreise ins Jahr 2005. Als Benjamin Raich bei der Ski-WM in Bormio Ski-Geschichte schrieb: Mit fünf Medaillen bei fünf Starts.

Der Pitztaler war damit der erfolgreiche Teilnehmer dieser WM auf der berühmten Stelvio, auf der bei diesen Olympischen Winterspielen die Herren um die Medaillen kämpfen.

Benjamin Raich erinnert sich gerne zurück an seine Erfolgsgeschichte. Wie er in der Vorbereitung mit seinem Konditions-Trainer Gerhard Außerlechner eine Woche lang nichts trainierte, um die Akkus perfekt aufzuladen.

Eigenes Appartment Wie er sich während der WM an der Mittelstation der Stelvio ein Appartment mietete, um möglichst wenig Kräfte zu vergeuden. "Da habe ich gekocht und bin zur Ruhe gekommen, das war ein entscheidendes Puzzleteil". Und wie er mit der großen Anspannung vor dem ersten Bewerb, dem Super-G, umging.

Im Super-G startete Benjamin Raich, der damals der WC-Gruppe-4 mit Hermann Maier und Michael Walchhofer angehörte, mit dem dritten Platz seinen Erfolgslauf, der bis zum Schluss der WM nicht mehr aufhören sollte.

"Vor dem ersten Rennen ist der Druck immer groß. Aber ich habe unter Druck eigentlich immer ein bisschen besser funktioniert", erzählt der 47-Jährige. "Und wenn man dann gut reinstartet, dann geht vieles leichter. Das wünscht man sich: In einen Flow zu kommen." Auf Bronze im Super-G folgten Gold in der Kombination, Silber im Riesentorlauf und Silber mit dem Team. Zum krönenden Abschluss gab es dann auch noch Gold im Slalom. "Ich habe den Fokus hochhalten können."

