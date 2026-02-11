Silber! Die nächste Rodel-Medaille für Österreich

Was hatte sich denn Wolfgang Kindl nicht alles anhören müssen: Er wäre doch viel zu klein für einen Kunstbahnrodler, nie und nimmer könne jemand mit seiner Statur (1,66 Meter) mit der Konkurrenz Schlitten fahren. Und er möge sich doch, bitteschön, einen anderen Sport suchen.

Wolfgang Kindl kann heute längst darüber lachen, dass er in jungen Jahren von so vielen abgeschrieben wurde. Selbst Verbandspräsident und Rodellegende Markus Prock hatte dem Tiroler keine große Karriere zugetraut, aber mittlerweile darf sich der 37-Jährige zurecht zu den Größten zählen, die dieser Sport hervorgebracht hat.

Wie viele Kunstbahnrodler gibt es schon, die sowohl im Einsitzer als auch im Doppelsitzer Olympia-Medaillen gewonnen haben. 2022 war Wolfgang Kindl noch klassisch im Herren-Einsitzer zur Silbermedaille gerodelt, bei diesen Winterspielen startete der Routinier auch im Doppelsitzerbewerb und sorgte mit Steuermann Thomas Steu für einen Glanzmoment. Es wurde die Silbermedaille hinter den Italienern Emanuel Rieder/Simon Kainzwalder (+0,068) und noch vor dem deutschen Duo Tobias Wendl/Tobias Arlt.