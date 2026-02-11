Rodeln: Bronze für Egle/Kipp bei der Doppelsitzer-Premiere

Hinter den Italienerinnen Andrea Vötter/Marion Oberhofer (+0,259) und dem deutschen Duo Dajana Eitberger/Magdalena Matschina (+0,139) wurde es Platz 3 im Cortina Sliding Center. Bereits nach dem ersten Durchgang war das österreichische Duo auf Platz drei gelegen.

Zweimal haben Selina Egle und Lara Kipp zuletzt den Gesamtweltcup der Doppelsitzer gewonnen. Bei den Olympischen Spielen in Cortina ist das rot-weiß-rote Duo am Mittwoch ihrer Favoritinnenrolle nicht ganz gerecht geworden. Für eine Medaille reicht es trotzdem. Die Bronzene des Duos war die siebente für Österreich bei diesen Spielen.

„Grober Schnitzer“

„Die Medaille bedeutet uns total viel“, freute sich Selina Egle. „Im ersten Lauf hatten wir einen groben Schnitzer, aber am Ende können wir wirklich stolz auf uns sein. Ich merke, wie emotional ich gerade bin, wie viel Druck da gerade abfällt.“

Eine Medaille war irgendwo aber auch Pflichterfüllung für Egle/Kipp, die schon gemeinsam in der Schule waren und „richtig gute Freundinnen“ sind. Warum das? Die beiden 23-Jährigen waren heuer in keinem Rennen schlechter als Zweite. Auch in den sechs Trainings in Cortina erzielten die Tirolerinnen zuletzt zweimal Bestzeit.

Dass man der Favoritinnenrolle nicht ganz gerecht wurde, störte Selina Egle nicht. „Bei Olympia ist alles anders. So viel Trubel, alles wird so aufgebauscht.“ Und deshalb sei auch eine gesunde Portion Nervosität dabei gewesen. „Wenn wir nicht nervös wären, tät’s uns ja nix bedeuten.“