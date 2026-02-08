Auf die Rodler ist Verlass: Müller jubelt über Silber

Bei Welt- und Europameisterschaften hat er in der Vergangenheit schon mehrmals zugeschlagen - jetzt hat Jonas Müller auch seine Olympia-Medaille! Und das bei seinem ersten Olympia-Auftritt überhaupt. Der Vorarlberger musste im Einsitzerbewerb nur dem Deutschen Max Langenhahn den Vortritt lassen und jubelte auch vor den Augen von Bundeskanzler Christian Stocker über Silber. Bronze ging an den Italiener Dominik Fischnaller.

Der 28-jährige Müller war nach dem ersten Tag und den ersten beiden Läufen schon klar auf Silberkurs gelegen, am Finaltag wollte er Langenhahn noch einmal angreifen. Der Deutsche blieb aber cool und ließ dem Österreicher keine Chance. Müller wiederum hielt Fischnaller auf Distanz - Silber war nie in Gefahr. Die anderen beiden Österreicher im Bewerb hatten mit den Medaillenrängen nichts zu tun. Nico Gleirscher wurde Fünfter, Wolfgang Kindl Achter.