Favorit im Eiskanal: Jonas Müller und seine Olympia-Mission

Vielleicht war es im Nachhinein ja gar nicht einmal so schlecht, dass Jonas Müller bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking zuschauen musste. Diese große Enttäuschung hat den Vorarlberger Kunstbahnrodler erst richtig angestachelt, es allen zeigen zu wollen. Nach den anfänglichen Gedanken, die Karriere auf Eis zu legen, („ich hätte den Rücktritt später sicher bereut“) schlug der Frust in Tatendrang um und inzwischen nimmt Jonas Müller im Eiskanal fast nur noch die Erfolgsspur.

Das Herren-Einsitzerrennen in Cortina nimmt der 28-jährige Olympiadebütant heute als großer Gejagter in Angriff. Diese Rolle ist einem sicher, wenn man drei Saisonsiege gefeiert, EM-Gold gewonnen und im Herbst das Testrennen auf der neuen Olympiabahn dominiert hat.

Viel Lockerheit Jonas Müller empfindet das keineswegs als Rucksack, er fühlt sich vielmehr darin bestätigt, dass er sich gerade in der besten Phase seiner erfolgreichen Karriere befindet – und das zielgenau zum richtigen Zeitpunkt. „Ich spüre keinen Druck von Außen“, sagt das 102-Kilo-Bröckerl aus Bludenz, „ich habe eher eine gewisse Lockerheit, weil ich weiß, dass ich ganz vorne mitfahren kann. Und die Bahn in Cortina liegt mir einfach.“

Diese Abgeklärtheit und die Erfahrung von zehn Weltcupsaisonen können gewinnbringende Faktoren sein, um im Einsitzerbewerb den erhofften Erfolg einzufahren. Gerade jüngere Olympia-Neulinge neigen mitunter dazu, im Zeichen der Ringe alles noch perfekter und penibler machen zu wollen. Der Schuss geht fast immer nach hinten los.

Nichts Komisches „Es ist nicht notwendig, etwas Komisches zu machen, nur weil es Olympia ist. Ich vertraue auf das, was ich mir über die letzten Jahre erarbeitet habe“, erklärt Jonas Müller. „Ich habe für mich die Erfahrung gemacht: Nur wenn du locker rodelst, rodelst du auch schnell.“