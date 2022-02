Skispringen live: Kobayashi führt, ÖSV-Adler wahren Medaillen-Chance

Die Skispringer gehen in ihre zweite Olympia-Hälfte. In den beiden Großschanzen-Bewerben sind für Österreichs Männer-Team die Chancen auf einen Medaillenzuwachs durchaus gegeben, den Auftakt macht am Samstag (12 Uhr MEZ) die Einzelkonkurrenz.

Nach dem ersten Durchgang sind die Hoffnungen auf eine weitere Medaille jedenfalls intakt. Der Silberne von der Normalschanze, Manuel Fettner, liegt als bester Österreicher auf Rang fünf. Er hat 2,7 Punkte Rückstand auf den Bronze-Platz, 9 hingegen auf den klaren Halbzeit-Führenden Ryoyu Kobayashi (147 Punkte). Der Japaner steuert auf seine zweite Goldmedaille bei diesen Spielen zu.