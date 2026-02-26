Warum Olympia-Rodler Jonas Müller den Gesamtweltcup abschreibt

Nach den Olympischen Spielen und einer kurzen Verschnaufpause geht der Rodelweltcup in die Zielgerade. Am kommenden Wochenende steht in St. Moritz auf dem Programm, eine Woche später folgt das Weltcupfinale in Altenberg. Bitter für Österreichs Rodelteam allerdings. Der ÖRV muss im Endspurt auf Hannah Prock und Jonas Müller verzichten.

Wieder kein Start in Altenberg Der Vorarlberger zweifachen Silbermedaillengewinner von Cortina d'Ampezzo liegt aktuell im Gesamtweltcup nur einen Punkt hinter dem Deutschen Felix Loch, der bei den Olympischen Spielen heuer allerdings leer ausgegangen ist. Müller tritt zwar in St. Moritz an, wird aber auf einen Start beim Weltcupfinale in Altenberg verzichten. Müller und der Eiskanal im Osterzgebirge werden keine Freunde mehr. Auch in der Vorsaison hat Müller den Weltcup dort ausgelassen und das mit Linienproblemen und einem zu hohen Verletzungsrisiko begründet. Damit steht dem 36-jährigen Deutschen vor seinem achten Gesamtweltcup-Sieg kaum noch etwas im Weg.