4 Olympia-Medaillen: Warum Österreich eine Rodel-Nation ist

Mit der Favoritenrolle bei Olympischen Spielen ist es so eine Sache. Sie kann mitunter regelrecht lähmen und für schwere Beine sorgen, wie es zum Beispiel bei den österreichischen Ski-Herren zuletzt im Super-G zu erleben war. Sie kann auch kollektives Nervenflattern auslösen, das dann wie bei den ÖSV-Skispringern im ersten Bewerb auf der Normalschanze in einer Bruchlandung mündet.

Es gibt dann aber auch Sportler, die sich von hohen Erwartungshaltungen und fix eingeplanten Medaillen nicht aufs Glatteis führen lassen. Womit wir auch schon bei den österreichischen Kunstbahnrodlern wären, die auch bei diesen Olympischen Winterspielen wieder ablieferten und die Pflicht erfüllten: Silber im Einsitzer durch Jonas Müller, Silber im Doppelsitzer durch Thomas Steu und Wolfgang Kindl, Bronze bei der Premiere des Frauen-Doppelsitzerbewerbs durch Selina Egle und Lara Kipp. Und am Donnerstag Silber in der Team-Staffel. Gold ging an Deutschland, Bronze an die Gastgeber aus Italien, doch auf die österreichischen Rodler war bei Olympia wieder einmal Verlass.

Konstante Die rot-weiß-rote Erfolgsspur führt zurück bis ins Jahr 1992. Seit den Winterspielen in Albertville fahren die österreichischen Kunstbahnrodler bei Olympia regelmäßig Erfolge ein und schönen mit ihren Podestplätzen die österreichische Medaillenbilanz. Hinter dem ÖSV ist der rot-weiß-rote Rodelverband der verlässlichste Lieferant von Trophäen und Triumphen. „Es ist Olympia und wir Rodler haben wieder geliefert und unseren Job erledigt“, frohlockt Markus Prock. Die Rodellegende aus dem Stubaital (17 Medaillen bei WM und Olympia, 10 Gesamtweltcupsiege) leitet seit Jahren als Sportchef und Präsident die Geschicke des Rodelverbandes und ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass Österreich heute zu den führenden Topnationen im Eiskanal zählt und selbst mit dem Krösus Deutschland regelmäßig Schlitten fährt.

Die Erfolgsbilanz der Rodler Bei den Winterspielen 1964 in Innsbruck starteten Österreichs Kunstbahnrodler mit drei Medaillen ihren Erfolgslauf. Inzwischen halten die Rodler bei 25 Medaillen. Sechs Goldmedaillen gab es seit 1964 zu bejubeln. Andreas und Wolfgang Linger gelang 2006 in Turin und 2010 in Vancouver im Doppelsitzer der Olympiasieg.



Teamspirit Den strategischen Vorteilen des großen Nachbarn – in Deutschland gibt es mit Altenberg, Winterberg, Oberhof und dem renovierungsbedürftigen Eiskanal von Königssee gleich vier Rodelbahnen – setzen die Österreicher viel Idealismus und Teamspirit entgegen. Markus Prock hat im Verband zahlreiche frühere Rodelstars um sich versammelt, die ihren großen Erfahrungsschatz weitergeben. Das beginnt beim 61-jährigen Präsidenten selbst, geht weiter bei Doppel-Olympiasieger Andreas Linger, der die Technologieabteilung leitet und setzt sich fort bei Peter Penz, dem zweifachen Olympiamedaillengewinner von 2018. Expertise „Wir haben sehr viel Know-how bei uns im Verband gebündelt“, sagt Markus Prock. „Ich trau’ mich zu sagen, dass es kaum einen Verband gibt, bei dem so ein großer Zusammenhalt herrscht.“ Für die Medaillenmission 2026 haben die Österreicher rund um Chefcoach Christian Eigentler dann aber auch noch eine prominente Expertise von außen geholt: Niemand geringerer als Georg „Schorsch“ Hackl verstärkt seit 2022 das österreichische Trainerteam.