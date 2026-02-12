Die nächste Rodel-Medaille: Silber für Österreich in der Team-Staffel

Die Österreichischen Rodler haben bei diesen Olympischen Spielen abgeräumt. Nach Silber im Einsitzer durch Jonas Müller, Silber im Doppelsitzer durch Thomas Steu und Wolfgang Kindl, Bronze bei der Premiere des Frauen-Doppelsitzerbewerbs durch Selina Egle und Lara Kipp holte Österreich im Teambewerb am Donnerstag Silber. Mit vier Medaillen hat Österreich das Plansoll mehr als erfüllt. Nur 1992 holte man ebenfalls vier Medaillen bei Olympischen Winterspielen.

Lisa Schulte startet als erste in die Bahn in Cortina, danach kam der Männer-Doppelsitzer mit Thomas Steu und Wolfgang Kindl, es folgte Jonas Müller, den Abschluss machte der Frauen-Doppelsitzer mit Selina Egle und Lara Kipp.

Gold ging an Deutschland, Bronze an Italien. Für die Gastgeber war es die erste Medaille bei Olympia in einer Team-Staffel. Insgesamt waren neun Teams am Start.

