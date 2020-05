Olympische Spiele: Noch 300 Tage bis Sotschi

Sotschi und Badeurlaub. Zwei Worte, die man nicht miteinander assoziiert. Obwohl der in Russland beliebte Kurort über 120 Kilometer ausgewiesene Badestrände verfügt, wird die 350.000-Einwohner-Stadt am Schwarzen Meer eher mit winterlichen Aktivitäten in Verbindung gebracht. Konkret: Mit den Olympischen Winterspielen, die in genau 300 Tagen beginnen. Am bisher wärmsten Austragungsort.

„Die Herausforderung liegt in den verschiedenen Austragungsstätten“, sagt Karl Stoss, Präsident des Österreichischen Olympischen Komitees. Zwei Zentren wird es 2014 geben: Den Olympiapark an der Küste, wo sämtliche Eishallen entstehen, und den „Mountain Cluster“, wo 40 Kilometer entfernt die Ski-, Bob- und Rodelbewerbe stattfinden. 4000 Menschen leben normalerweise im Gebirgsdorf Krasnaja Poljana. Während der Spiele werden bis zu 40.000 Besucher erwartet. Per Schnellzug sollen diese in 15 Minuten von der Stadt zu den Orten des Geschehens in 1400 Metern Höhe pendeln können. Auch das Österreich-Haus soll in der Gebirgsregion errichtet werden. „Dort werden die meisten unserer Athleten im Einsatz sein“, sagt Stoss.

Auch die Sicherheitsbestimmungen sind streng. So benötigt jeder Besucher zusätzlich zur Eintrittskarte auch einen Besucherpass, der im Vorfeld ausgestellt werden muss. Stoss: „Der Aufwand ist schon weit größer als in Vancouver.“