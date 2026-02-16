Freeskierin Lara Wolf im Big Air knapp an der Medaille vorbei

Die Medaille war für Lara Wolf im Big Air bei den Olympischen Spielen zum Greifen nah. Doch am Ende reichte es nicht. Nach einer langen Verzögerung des Bewerbs am Montagabend blieb die 25-jährige Tirolerin mit der hochklassigen Konkurrenz auf Augenhöhe. Mit einem Switch Leftside Double Cork Bio 1260 Safety Grab ging Lara Wolf gleich in der ersten Runde mit der höchsten Einzelwertung von 93,50 in Führung und verwies die Goldmedaillengewinnerin von 2022, Eileen Gu aus China gleich einmal auf den zweiten Platz.

In der zweiten Runde versuchte Wolf den Leftside Double Cork 1260 Tailgrab und rutschte bei der Landung weg. Der Druck war hoch im dritten Lauf, denn im zweiten Durchgang drehte die Konkurrenz auf. Die Chinesin Mengting Liu machte sogar zwei 1440er in zwei verschiedene Richtungen und schrieb damit Geschichte. Sie machte dennoch keine Medaille. Im dritten Versuch gelang Lara Wolf zwar der zweite 12er, doch der Tailgrab gelang ihr nicht perfekt. Damit schaffte sie den Sprung nach vorne nicht, der Medaillentraum platzte.