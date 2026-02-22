Wintersport

Olympische Spiele 2026: Die emotionalsten Momente in Bildern

Szenen, die bewegten: Die Stille nach Vonns Sturz, der Sohn der Eisschnelläuferin Lollobrigida, Eiskunstläufer Malinin am Boden und der traurige McGrath.
Karoline Krause-Sandner
22.02.2026, 10:00

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Alpine Skiing - Women's Downhill

Die Olympischen Winterspiele Milano/Cortina 2026 neigen sich dem Ende zu. An den sechs Austragungsorten Bormio, Livigno, Predazzo/Tesero, Cortina, Mailand und Antholz spielten sich Heldengeschichten, aber auch persönliche Dramen ab. 

Bei so manchen Szenen blieb kein Auge trocken. Der KURIER sammelt die emotionalsten Momente aus 16 Tagen Olympsicher Spiele. 

Bobsleigh - Women's Monobob Heat 4

„Mami hat gewonnen“, sagte US-Monobob-Pilotin Elana Meyers Taylor in Gebärdensprache zu ihrem Sohn. Die Olympiasiegerin ist 41 und Mutter zweier Kinder mit Behinderung. Eine der ersten, die sie nach dem Sieg umarmte, war ihre Babysitterin.

SKI ALPINE-OLY-2026-MILANO CORTINA-VONN

Im Zielraum der Tofana Ski Arena herrschte Totenstille nach dem schweren Sturz von Lindsey Vonn in der Abfahrt. Die Minuten des Bangens gingen durch Mark und Bein. Als Vonn 20 Minuten später mit dem Hubschrauber wegflog, applaudierte die geschockte Menge.

Alpine Skiing - Women's Giant Slalom Run 2

Als Federica Brignone nach ihrem Sieglauf im Olympia-Riesentorlauf von Cortina die Ziellinie überquerte, kamen Sara Hector und Thea Louise Stjernesund angelaufen. Die Schwedin und die Norwegerin fielen auf die Knie und verneigten sich vor ihr – stellvertretend für die gesamte Skiwelt.

 


 

FILE PHOTO: Speed Skating - Women's 3000m Victory Ceremony

Eisschnellläuferin Francesca Lollobrigida gewann an ihrem Geburtstag Gold. Doch ihr Sohn stahl ihr beinahe die Show.

SKI ALPINE-OLY-2026-MILANO CORTINA-PODIUM

Brasiliens Hymne kennt man vom Fußball. Lucas Pinheiro Braathen sorgte dafür, dass sie im Skistadion gespielt wird.

Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games - Alpine Skiing

Der Tod seines Opas brach Atle Lie McGrath das Herz. Nach seinem Ausfall als Halbzeitführender im Slalom stapfte er traurig in Richtung Wald.

TOPSHOT-FSKATING-OLY-2026-MILANO CORTINA

Von Eiskunstläufer Ilia Malinin Gold erwartet – er hielt dem Druck nicht stand und fiel.

Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games

Benjamin Karl erwartete Gold von sich selbst – und gewann. Im Ziel posierte er mit nacktem Oberkörper, weil er seinem Idol Hermann Maier Tribut zollen wollte - dorgte damit allerdings auch für Ärger.

Alpine Skiing - Women's Slalom Run 2

Mikaela Shiffrin gewann Gold im Slalom. Sie jubelte zunächst nicht, sank zusammen. Sie brauchte lange, um den Arm in die Luft zu strecken und zu jubeln – dann kamen die Tränen. „Ich habe diesen Moment gebraucht, um es in meinem Herzen zu spüren“, sagt sie. Sie habe ihres 2020 verstorbenen Vaters gedacht.

Zielfoto eines Hundes, als er über die Zillinie beim Langlauf rennt

Tierisches Fotofinish: In der Langlauf-Teamsprint-Qualifikation der Frauen lief auf der Schlussgeraden plötzlich ein Hund mit. Er löste die Zeitnehmung aus. Das Foto ging um die Welt.

Curling - Men's Round Robin Session 3 - Canada vs United States of America

Die Curler haben ihre Unschuld verloren. Der Zeigefinger des Kanadiers Marc Kennedy (Bild) sorgte für einen verbalen Schlagabtausch. Kennedy soll den Stein nach der Hog-Line mit dem Finger berührt haben, warfen ihm die schwedischen Gegner vor. "Fuck off!" war seine Antwort.

Olympische Spiele 2026: Die emotionalsten Momente in Bildern Games Over: Die Tops und Flops der Olympischen Winterspiele Schock im Eiskanal: Österreichischer Bobpilot nach Sturz im Spital Kläbo holt sechstes Gold: Langlauf-Star alleiniger Rekordmann Gold, Sturz, Skandal: Das sind die größten Stars der Winterspiele 2026
Olympische Winterspiele
kurier.at, kks  | 

Kommentare