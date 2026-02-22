Olympische Spiele 2026: Die emotionalsten Momente in Bildern
Die Olympischen Winterspiele Milano/Cortina 2026 neigen sich dem Ende zu. An den sechs Austragungsorten Bormio, Livigno, Predazzo/Tesero, Cortina, Mailand und Antholz spielten sich Heldengeschichten, aber auch persönliche Dramen ab.
Bei so manchen Szenen blieb kein Auge trocken. Der KURIER sammelt die emotionalsten Momente aus 16 Tagen Olympsicher Spiele.
„Mami hat gewonnen“, sagte US-Monobob-Pilotin Elana Meyers Taylor in Gebärdensprache zu ihrem Sohn. Die Olympiasiegerin ist 41 und Mutter zweier Kinder mit Behinderung. Eine der ersten, die sie nach dem Sieg umarmte, war ihre Babysitterin.
Im Zielraum der Tofana Ski Arena herrschte Totenstille nach dem schweren Sturz von Lindsey Vonn in der Abfahrt. Die Minuten des Bangens gingen durch Mark und Bein. Als Vonn 20 Minuten später mit dem Hubschrauber wegflog, applaudierte die geschockte Menge.
Als Federica Brignone nach ihrem Sieglauf im Olympia-Riesentorlauf von Cortina die Ziellinie überquerte, kamen Sara Hector und Thea Louise Stjernesund angelaufen. Die Schwedin und die Norwegerin fielen auf die Knie und verneigten sich vor ihr – stellvertretend für die gesamte Skiwelt.
Eisschnellläuferin Francesca Lollobrigida gewann an ihrem Geburtstag Gold. Doch ihr Sohn stahl ihr beinahe die Show.
Brasiliens Hymne kennt man vom Fußball. Lucas Pinheiro Braathen sorgte dafür, dass sie im Skistadion gespielt wird.
Der Tod seines Opas brach Atle Lie McGrath das Herz. Nach seinem Ausfall als Halbzeitführender im Slalom stapfte er traurig in Richtung Wald.
Von Eiskunstläufer Ilia Malinin Gold erwartet – er hielt dem Druck nicht stand und fiel.
Benjamin Karl erwartete Gold von sich selbst – und gewann. Im Ziel posierte er mit nacktem Oberkörper, weil er seinem Idol Hermann Maier Tribut zollen wollte - dorgte damit allerdings auch für Ärger.
Mikaela Shiffrin gewann Gold im Slalom. Sie jubelte zunächst nicht, sank zusammen. Sie brauchte lange, um den Arm in die Luft zu strecken und zu jubeln – dann kamen die Tränen. „Ich habe diesen Moment gebraucht, um es in meinem Herzen zu spüren“, sagt sie. Sie habe ihres 2020 verstorbenen Vaters gedacht.
Tierisches Fotofinish: In der Langlauf-Teamsprint-Qualifikation der Frauen lief auf der Schlussgeraden plötzlich ein Hund mit. Er löste die Zeitnehmung aus. Das Foto ging um die Welt.
Die Curler haben ihre Unschuld verloren. Der Zeigefinger des Kanadiers Marc Kennedy (Bild) sorgte für einen verbalen Schlagabtausch. Kennedy soll den Stein nach der Hog-Line mit dem Finger berührt haben, warfen ihm die schwedischen Gegner vor. "Fuck off!" war seine Antwort.
Kommentare