Olympische Spiele 2026: Die emotionalsten Momente in Bildern

Die Olympischen Winterspiele Milano/Cortina 2026 neigen sich dem Ende zu. An den sechs Austragungsorten Bormio, Livigno, Predazzo/Tesero, Cortina, Mailand und Antholz spielten sich Heldengeschichten, aber auch persönliche Dramen ab.

Bei so manchen Szenen blieb kein Auge trocken. Der KURIER sammelt die emotionalsten Momente aus 16 Tagen Olympsicher Spiele.