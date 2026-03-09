„Neue Räder“ für Lindsey Vonn: Mit dem E-Roller durchs Wohnzimmer

Ski-Ass Lindsey Vonn hat nach ihrer schweren Beinverletzung keine Lust mehr auf den Rollstuhl - und sich ein anderes Fortbewegungsmittel zugelegt. In einem Instagram-Video zeigte die 41-Jährige, wie sie mit einem Elektroroller durch ihr Haus fährt. „Habe ein paar neue Räder“, schrieb sie dazu. „Schneller werde ich erstmal nicht werden, aber es ist besser als der Rollstuhl.“ Zu dem Gefährt ergänzte die Amerikanerin: „Ich nenne es Speedy.“

In dem Clip ist zu sehen, wie Vonn mit dem Roller von der Küche am Rollstuhl vorbei in einen anderen Teil des Hauses kurvt. Das linke Knie und Bein ist dabei ebenso mit einer Schiene gestützt wie das rechte Sprunggelenk.