Keine Medaille für Gasser und Karrer im Snowboard Big Air

Es war das dritte olympische Snowboard-Big-Air-Finale der Geschichte. Erstmals ist Anna Gasser nicht die Olympiasiegerin. Nach Pyeongchang 2018 und Peking 2022 muss sich die 33-jährige Kärntnerin in Cortina/Milano 2026 in ihrer Paradedisziplin geschlagen geben. Das Level der Fahrerinnen im Finale am Montagabend in Livigno war so hoch wie noch nie. Allein im ersten Run machten drei Fahrerinnen einen "Triple", 6 der 12 Fahrerinnen machten einen 1440er (4 Drehungen um die eigene Achse), den Anna Gasser im Vorfeld als jenen Trick ausmachte, den es für eine Medaille benötige.

Abschied vom Olympia Big Air Gasser, die erst im Jänner ins Wettkampfgeschehen zurückgekehrt ist, nachdem sie sich von einer Schulterverletzung erholt hatte, war im ersten und zweiten Run, jeweils beim Versuche, einen Cab-Triple-1260 zu machen (3,5 Drehungen). Nach dem zweiten Sprung war bereits klar, dass es nicht für eine Medaille reichen würde in dem starken Feld. Im dritten Run verabschiedete sich die zweifache Olympiasiegerin von "ihrem" olympischen Big Air mit einer Verbeugung, sichtlich emotional. Sie zeigte einen stylischen Backside-Double-1080-Japan als letzten Trick in einem olympischen Big Air. Sie hatte angekündigt, dass die Spiele in Italien ihre letzten sein werden.

Nachfolgerin mit starker Leistung Hanna Karrer startete stark mit einem Frontside-Double-1080 (3 Umdrehungen) und legte einen Backside-Double-1260 nach, den sie allerdings nicht landen konnte. Im dritten Run versuchte sie es noch einmal, aber scheiterte neuerlich knapp. Für Karrer, die erst am Eröffnungstag 18 Jahre alt geworden ist, werden wohl noch weitere Olympische Spiele kommen. Sie befindet sich bereits jetzt in der erweiterten Weltklasse.