Olympiasieger Gottwald kritisiert Sportminister Kogler und tritt ab

Wenig erfreuliche Post erhielt Sportminister Werner Kogler am Montag aus Ramsau am Dachstein. Felix Gottwald, der es in seiner Karriere als Nordischer Kombinierer zum erfolgreichsten Olympioniken Österreichs gebracht hatte, kritisiert die Politik der Bundesregierung in einem Offenen Brief scharf und kündigt seinen sofortigen Rückzug als Vorsitzender der Breitensportkommission der Bundes-Sport GmbH an. Er werde auch künftig nicht mehr zur Verfügung stehen, hält der 45-jährige Salzburger fest.

„Ich bin angetreten, um einen Beitrag für eine echte Bewegungskultur in unserem Land zu leisten", schreibt Gottwald. "Nach nun neun offiziellen Monaten in dieser Funktion stelle ich fest: Es mag in unserem Land gerade um viel gehen, aber sicher nicht um die Gesundheit und das Wohl der Österreicher:innen und der in Österreich lebenden Menschen – und das inmitten der größten Gesundheitskrise. Spaltung, Hetze, Diskriminierung – das sind die Regierungsgebote der Stunde."