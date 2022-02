US-Amerikaner Chen gewann Eiskunstlauf vor drei Japanern

Diesmal zeigte der 22-jährige Chen, der vor seinen Auftritten jeweils den Rapper Eminem hört und zuerst den linken Schlittschuh anzieht, keine Nerven. Nachdem er das Kurzprogramm mit der höchsten je erzielten Punktzahl von 113,97 Punkten gewonnen hatte, blieb er auch in der Kür nahe an der Perfektion.

Der Fehler bei der geplanten Sprungfolge Vierfach-Toeloop/Dreifach-Flip - beim Flip machte er nur eine Umdrehung - ärgerte ihn zwar, aber insgesamt war er mit seinem Auftritt zufrieden. "Ich hatte nie wirklich das Gefühl, dass ich es in meiner Karriere so weit schaffen könnte", sagte Chen. "Natürlich habe ich aber immer von Olympia-Gold geträumt." Den Sieg selbst analysierte Chen eher nüchtern: "Ich bin froh, dass ich das tun konnte, was ich tun musste, um zu gewinnen." Im "Großen und Ganzen" sei er zufrieden: "Ziemlich solide" halt.

Nach der Niederlage in Pyeongchang beendete Chen nur noch einen Einzelwettkampf nicht als Sieger, den Grand Prix "Skate America" im vergangenen Oktober (3.). Er wurde dreimal in Folge Weltmeister. Umso größer war der Druck in Peking. Der Triumph gewinnt für ihn insofern noch an Wert, als seine Mutter in der chinesischen Hauptstadt auf die Welt kam und dort aufgewachsen ist. Seine Großmutter lebt immer noch dort.