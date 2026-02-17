Mikaela Shiffrin fährt im Slalom gegen die Olympia-Blockade

Olympia-Fluch? Winterspiele-Blockade? Was ist es, mit dem Mikaela Shiffrin zu kämpfen hat? Warum brachte die weltbeste Skifahrerin, die haushoch Führende im Slalomweltcup, vergangene Woche ihren Torlauf im Teambewerb nicht in gewohnter Manier ins Ziel (15. Laufzeit)? Warum ging ihr im Riesentorlauf der Knopf auch nicht auf (11. Platz)?

Längst unsterblich Mikaela Shiffrin ist die erfolgreichste Person im alpinen Skisport. Die 30-Jährige hat 108 Weltcupsiege gefeiert, hat fünfmal den Gesamtweltcup und 17 kleine Kristallkugeln gewonnen, darunter neunmal jene für den Slalomweltcup. Sie ist zweifache Olympiasiegerin in Slalom und Riesenslalom 2014 und Silbermedaillengewinnerin in der Kombination 2018. Außerdem hat sie ab 2013 acht Weltmeistertitel gewonnen, die Hälfte davon im Slalom. In der laufenden Saison hat Shiffrin sieben von acht Weltcup-Slaloms gewonnen. Sie müsste diesen Olympia-Slalom am Mittwoch (10 bzw. 13.30 Uhr/live ORF 1) in Cortina gewinnen, wenn alles normal laufen würde.

Doch Olympische Spiele haben ihre eigenen Regeln. Und das weiß Mikaela Shiffrin. Vor vier Jahren in Peking, da lief überhaupt nichts für den Topstar, für den alles angerichtet schien. In der Abfahrt 18., im Super-G 9., im Riesentorlauf, im Slalom und in der Kombination ausgeschieden, im Mixed-Teambewerb Vierte. Schon bei der Ankunft in Cortina vor mehr als einer Woche wurde Shiffrin darauf angesprochen. „Olympia kann sich anders anfühlen“, sagt sie. Die Aufmerksamkeit sei größer, die Wege manchmal länger, die Dekoration aufwendiger. „Manchmal wünschte ich mir, dass die vielen Zuschauer, die für die Olympischen Spiele den Fernseher aufdrehen, besser verstehen, was wir so tun“, sagt die zweifache Olympiasiegerin. Vielen ist vielleicht nicht bewusst, wie viel und wie gut sie im Weltcup unterwegs ist, wie viel sie bereits gewonnen hat.