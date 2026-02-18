Shiffrin und ihre goldenen Nerven im Slalom: "Ich hatte Angst davor"

Shiffrin tat, was Shiffrin kann. Sie zerlegte im Olympiaslalom von Cortina die Konkurrenz in Einzelteile. Die 30-jährige US-Amerikanerin nahm der Zweitplatzierten Camille Rast 1,50 Sekunden ab. Genau so, wie sie es zuletzt im Weltcup getan hatte – in 7 von 8 Rennen. Noch dazu auf einem Hang, dem attestiert wurde, dass er kaum Passagen hat, in denen man Vorsprung herausholen kann.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Bezwingen musste Mikaela Shiffrin aber weder den Hang, noch die Konkurrenz. Sondern vor allem ihren eigenen Kopf. Sie müsse nur zeigen, was sie kann – wenn das so einfach wäre! Der Grat war schmal, ob sich die erfolgreichste Person im Skiweltcup weiter in den (medialen) Sog hineinziehen lassen würde, der ihr nach den enttäuschenden Spielen in Peking sowie nach der Teamkombi und Riesentorlauf hier in Cortina einen Olympia-Fluch nachsagte.

Mikaela Shiffrin musste 2.918 Tage auf ihre vierte Olympiamedaille warten. Und zwölf Jahre nach dem ersten Gold im Slalom von Sotschi wurde Mikaela Shiffrin auch in Cortina Slalom-Olympiasiegerin. Was wurde nicht alles geschrieben über den Olympia-Fluch, der seit 2022 über dem US-Star liege. Dabei erreichte Shiffrin in den Jahren nach Peking Meilenstein um Meilenstein im Weltcup, machte sich mit mittlerweile 108 Weltcupsiegen unsterblich, gewann in Courchevel 2023 WM-Gold im Riesentorlauf und Silber sowohl im Slalom, als auch im Super-G. Und holte 2025 in Saalbach Team-Gold mit Breezy Johnson. Insgesamt zählt Shiffrin 5 große und 12 kleine Kristallkugeln. Sie ist jetzt dreifache Olympiasiegerin, war achtmal Weltmeisterin.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Lisi Niesner

Dennoch war in den vergangenen Tagen viel von Scheitern gesprochen worden. Während Shiffrin und ihr Umfeld mehrmals betonten, dass diese Urteile von Personen kämen, die das Ausmaß ihres Berufes nicht verstünden.