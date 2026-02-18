Wintersport

Olympia-Slalom: Shiffrin auf Goldkurs, ÖSV-Stars mit kleinen Medaillenchancen

Die US-Amerikanerin Shiffrin führt mit Respektabstand. Die Österreicherinnen liegen zurück, die Medaillenränge sind aber nicht außer Reichweite.
18.02.2026, 10:45

Stark: Mikaela Shiffrin

Nach ihrer Enttäuschung bei der Team-Kombi ist Mikaela Shiffrin wieder total fokussiert. Der US-Star führt im Slalom in Cortina nach dem ersten Durchgang klar vor der Deutschen Lena Dürr, die zuletzt im Riesenslalom den zweiten Durchgang verhaute und damit die Medaillenchance verspielte. Shiffrin führt mit 82 Hundertstel Vorsprung auf Dürr und bereits eine Sekunde auf die überraschend starke Schwedin Cornelia Öhlund. 

ÖSV-Hoffnung Truppe vor dem Slalom: "Es sind Tränen geflossen"

Die Schweizerin Camile Rast, die als einzige Athletin Shiffrin in dieser Weltcup-Saison bezwingen konnte, liegt mit 1,05 Sekunden Rückstand auf Rang vier. Und die Österreicherinnen? Die Team-Goldene Katharina Huber hat 1,55 Sekunden Rückstand, aber nur gut eine halbe Sekunde Rückstand auf die Medaillenränge. "Ich habe schon während der Fahrt gemerkt, dass es nicht schnell war, nur der Mittelteil war okay." Auch Katharina Truppe hat noch Chancen im letzten Alpin-Rennen dieser Spiele (+1,64). 

Mikaela Shiffrin fährt im Slalom gegen die Olympia-Blockade

Katharina Gallhuber kam mit +2,57 Sekunden Rückstand ins Ziel. Lisa Hörhager hatte exakt drei Sekunden Rückstand auf Shiffrin. 

Die ÖSV-Frauen haben übrigens seit 2006 stets eine Olympia-Medaille im Slalom holen können. Dieses Mal wird es schwer. 2022 war es Silber für die derzeit verletzte Katharina Liensberger

